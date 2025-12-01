Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-
01.12.2025 16:07:38

Aktien New York: Schwächer nach Erholungsrally - Vorsicht vor Wirtschaftsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholungsrally sind Anleger am Montag defensiver an den US-Aktienmarkt herangegangen. Vor einer Reihe wichtiger Konjunkturdaten und anderer Ereignisse zögerten sie, weitere Risiken einzugehen, schrieb Jung In Yun, Chef der Investmentgesellschaft Fibonacci Asset Management Global. In Kürze wird mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex ein wichtiger Stimmungsindikator für die US-Industrie veröffentlicht.

Für die wichtigsten Indizes droht am Montag eine Serie nach fünf positiven Handelstagen zu reißen. Beim Dow Jones Industrial wurden die Verluste in den Anfangsminuten schon wieder etwas kleiner. Zuletzt notierte der Wall-Street-Leitindex mit ein Abschlag von 0,2 Prozent auf 47.607 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 6.823 Zähler nach unten.

Die technologiewertelastige NASDAQ 100 sank um 0,6 Prozent auf 25.279 Punkte. Allerdings hatte sein Spitzenverlust in den Anfangsminuten auch schon mehr als ein Prozent betragen./tih/mis

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

