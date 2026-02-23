S&P 500

23.02.2026 16:07:38

Aktien New York: Schwächerer Auftakt nach Trumps Zollankündigung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Montag vor dem Hintergrund neuer Zollunsicherheit nachgegeben. Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA dem Präsidenten Donald Trump am Freitag die rechtliche Grundlage für viele bisher verhängte Zölle entzogen hatte, kündigte dieser prompt neue Zölle für alle Länder an.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 49.217 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,4 Prozent auf 6.879 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 24.846 Punkte bergab.

Trump hatte am Freitag zunächst einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent angekündigt und diesen am Samstag auf 15 Prozent erhöht. Die Rückkehr des Zollthemas ergänze die schon länger spürbaren Sorgen um den Einfluss Künstlicher Intelligenz und die Spannungen im Nahen Osten mit einem neuen Unsicherheitsfaktor, hieß es aus dem Handel./edh/he

Indizes in diesem Artikel

S&P 500 6 864,43 -0,65%

