NASDAQ Composite Index

25 009,63
33,81
0,14 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
27.07.2026 15:51:38

Aktien New York: Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts sinkender Ölpreise sind die US-Börsen am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Eine erneute Feuerpause im Krieg zwischen den USA und dem Iran nährte Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Die Anleger gingen daher prompt wieder in den "Risk-on-Modus", wie Marktanalyst Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets konstatierte.

Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 52.530 Punkte. Er knüpfte damit an seine Kursgewinne vom vergangenen Freitag an, die an der Nasdaq noch ausgeblieben waren. Der technologielastige NASDAQ 100 erholte sich um 0,9 Prozent auf 28.384 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte ebenfalls um 0,9 Prozent auf 7.475 Punkte zu.

Anleger gehen damit zunächst optimistischer in die neue Börsenwoche, die aber weiter unruhig und schwankungsreich werden könnte. Denn in den kommenden Tagen stehen zahlreiche Quartalszahlen auf der Agenda, unter anderem von den Tech-Schwergewichten Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Apple. Hinzu kommt am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, auf die sich der Markt bereits vorbereitet./tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 25 017,57 0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwach -- DAX deutlich höher -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. Die Wall Street verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen