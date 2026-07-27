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27.07.2026 15:51:38
Aktien New York: Sinkende Ölpreise machen Anlegern Mut
NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts sinkender Ölpreise sind die US-Börsen am Montag mit Gewinnen in den Handel gestartet. Eine erneute Feuerpause im Krieg zwischen den USA und dem Iran nährte Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten. Die Anleger gingen daher prompt wieder in den "Risk-on-Modus", wie Marktanalyst Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets konstatierte.
Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 1,1 Prozent auf 52.530 Punkte. Er knüpfte damit an seine Kursgewinne vom vergangenen Freitag an, die an der Nasdaq noch ausgeblieben waren. Der technologielastige NASDAQ 100 erholte sich um 0,9 Prozent auf 28.384 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte ebenfalls um 0,9 Prozent auf 7.475 Punkte zu.
Anleger gehen damit zunächst optimistischer in die neue Börsenwoche, die aber weiter unruhig und schwankungsreich werden könnte. Denn in den kommenden Tagen stehen zahlreiche Quartalszahlen auf der Agenda, unter anderem von den Tech-Schwergewichten Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Apple. Hinzu kommt am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, auf die sich der Markt bereits vorbereitet./tih/he
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