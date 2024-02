Aktien New York: Stabil nach jüngstem Rücksetzer

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger am US-Aktienmarkt verdauen am Mittwoch ihre Verluste vom Vortag. Am Dienstag hatten sie enttäuschend ausgefallene US-Inflationszahlen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Die Daten hatten Sorgen am Markt befeuert, dass die erhoffte geldpolitische Kehrtwende der US-Notenbank noch länger auf sich warten lassen könnte. Allerdings waren die Börsen zuletzt auch sehr stark gelaufen.

In der ersten halben Stunde nach dem Eröffnungsgong an der Wall Street legte der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,15 Prozent auf 38 329,76 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,48 Prozent auf 4977,08 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 stand 0,52 Prozent höher auf 17 691,40 Punkten./ajx/he