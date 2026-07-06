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06.07.2026 20:03:39

Aktien New York: Starke Tech-Börse Nasdaq lässt Dow hinter sich

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche hat die technologielastige Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zugelegt. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial hatte zwar zum Handelsbeginn eine Rekordmarke erreicht, konnte dieses Niveau aber nicht halten.

Er trat am Montag zuletzt mit 52.902 Zählern auf der Stelle. Zuvor hatte er bei gut 53.052 Punkten einen Höchststand erreicht. Der technologielastige NASDAQ 100 legte dagegen um 1,2 Prozent auf 29.683 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 7.531 Punkte.

Halbleiterwerte legten teils kräftig zu - in einer Woche, in der die südkoreanischen Speicherchip-Giganten Samsung und SK hynix den KI-Boom erneut auf die Probe stellen dürften. Samsung wird am Dienstag Geschäftszahlen vorlegen. Dem folgt die US-Börsennotierung von SK Hynix mit einem Volumen von rund 28 Milliarden US-Dollar.

Diese Ereignisse gewinnen in einer Woche zusätzlich an Bedeutung, die kaum wichtige Wirtschaftsdaten bereithält und in der die US-Berichtssaison noch nicht wirklich anläuft. Die Papiere der Chip-Titel QUALCOMM, Microchip (Microchip Technology), Texas Instruments und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) verbuchten Kursaufschläge zwischen 3,5 und 7 Prozent.

Aktien von Microsoft verloren dagegen 1,5 Prozent. Der Software-Gigant streicht rund 3.200 Arbeitsplätze bei der Videospiele-Sparte Xbox und will das Geschäft drastisch umkrempeln. "Unser Geschäft ist heute nicht gesund", schrieb Xbox-Chefin Asha Sharma in einer E-Mail an die Mitarbeiter.

Papiere des PC-Herstellers Dell (Dell Technologies) stiegen um drei Prozent. Bei einer Veranstaltung im Weißen Haus forderte Präsident Donald Trump die Amerikaner auf, Dell-Computer zu kaufen. Hintergrund ist eine milliardenschwere Zusage des Gründers Michael Dell und seiner Frau Susan Dell für ein Trump-Programm für steuerbegünstigte Anlagekonten für Kinder unter 18 Jahren.

Die Anteilscheine von Apple gewannen 1,3 Prozent. Der Halbleiterkonzern Broadcom wird maßgeschneiderte Chips für den Technologiekonzern entwickeln und liefern, die in mehreren Generationen von Apple-Produkten zum Einsatz kommen sollen. Die Broadcom-Aktie gewann gut vier Prozent./bek/he

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