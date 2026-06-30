Aktien New York: Starkes Börsenhalbjahr - Nasdaq 100 mit 20 Prozent Kurszuwachs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzen.

Das aktuelle Bild am US-Aktienmarkt mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen Nasdaq-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn. Dass zugleich der marktbreite S&P 500 auf sein bestes Quartal seit sechs Jahren zusteuert, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet.

Ob es von der aktuellen, Techwerte getragenen Erholung weiter nach oben geht und diese somit zu mehr als einer kurzfristigen Gegenbewegung wird, bleibt abzuwarten. Neben den geopolitischen Entwicklungen dürfte dies vor allem vom US-Zinspfad und den Gewinnaussichten der Unternehmen abhängen, sagte Finanzmarkt-Analyst Kyle Rodda vom Londoner Fintech -Unternehmen Capital.com.

Nach Erholungsgewinnen von zwei Prozent am Vortag stieg der Auswahlindex NASDAQ 100 rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 1,6 Prozent auf 30.250 Punkte. Auf Monatsbasis bedeutet das zwar noch ein kleines Minus. Seit Jahresbeginn steht hingegen ein Plus von rund 20 Prozent zu Buche.

Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,3 Prozent auf 52.345 Punkte. Für den Juni ergibt dies zwar ein Plus von 2,6 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf jedoch hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von knapp 9 Prozent nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 gewann an diesem Handelstag 0,7 Prozent auf 7.495 Punkte, was für die ablaufenden drei Monate ein Plus von rund 8 Prozent und für das erste Halbjahr eines von 9,5 Prozent bedeutet.

Aktien wie Applied Materials und Lam Research kletterten im frühen Geschäft auf Rekordhochs. SanDisk, die erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke erreicht hatten und dann zurückgekommen waren, legten um 9,0 Prozent zu. Arm Holdings (Arm) erholten sich mit 4,5 Prozent und NVIDIA waren mit plus 1,8 Prozent drittstärkster Wert im Dow, unter anderem hinter Apple, die um 2,4 Prozent stiegen.

Die Aktie des iPhone-Herstellers profitierte davon, dass der Oberste Gerichtshof eine Berufung prüfen will, die sich gegen eine Entscheidung wegen Missachtung des Gerichts im langjährigen Kartellrechtsstreit mit dem Fortnite-Entwickler Epic Games richtet. Die Richter wollen die Urteile der Vorinstanzen überprüfen. Diesen zufolge hatte Apple vorsätzlich gegen eine Entscheidung aus dem Jahr 2021 verstoßen, die Entwicklergebühren für seinen lukrativen App-Store betraf.

Solaraktien waren ebenfalls gefragt. So gewannen First Solar, Nextpower (Nextracker A), SolarEdge und Fluence Energy zwischen knapp 1,1 und 8,6 Prozent. Als Treiber wurde auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hingewiesen, wonach in den Vereinigten Staaten ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vorbereitet wird. Es herrsche Sorge, dass das Land diese Produkte nutzen könnte, um die Stromversorgung zu stören.

Beim Industriegaskonzern Air Products (Air Products and Chemicals) sorgte der Ausstieg aus einem Alternative-Energien-Projekt für ein Plus von knapp 9 Prozent.

Aus den hinteren Börsenreihen sprangen Aerovironment um 18 Prozent hoch und Aevex (AEVEX A) um fast 21 Prozent. Unter den zwei Rüstungsunternehmen begeisterte AeroVironment mit seinen Quartalszahlen sowie einem überraschend hohen Umsatzausblick. Aevex meldete einem millionenschweren Auftrag der US-Luftwaffe.

Align Technology (Align Technology) büßten 3,2 Prozent ein. Die EU-Kommission prüft, ob das Medizintechnikunternehmen seine Stellung als Marktführer bei transparenten Zahnkorrekturschienen ausgenutzt hat./ck/he