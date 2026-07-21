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21.07.2026 16:08:39
Aktien New York: Tech-Erholung gibt US-Börsen Auftrieb
NEW YORK (dpa-AFX) - Kräftig angetrieben von Aktien aus der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Dienstag zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes (NASDAQ 100) (NASDAQ Composite Index) stiegen. Ausschlag gab ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) die Preise erhöhen will.
Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100, in dem Chipwerte schwer gewichtet sind, zog im frühen Geschäft um 1,2 Prozent auf 28.951 Zähler hoch. Der stärker auf Standardwerte fokussierte Leitindex Dow Jones Industrial legte 0,3 Prozent auf 52.005 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.473 Punkte./ck/he
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