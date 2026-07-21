21.07.2026 16:08:39

Aktien New York: Tech-Erholung gibt US-Börsen Auftrieb

NEW YORK (dpa-AFX) - Kräftig angetrieben von Aktien aus der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Dienstag zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes (NASDAQ 100) (NASDAQ Composite Index) stiegen. Ausschlag gab ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) die Preise erhöhen will.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100, in dem Chipwerte schwer gewichtet sind, zog im frühen Geschäft um 1,2 Prozent auf 28.951 Zähler hoch. Der stärker auf Standardwerte fokussierte Leitindex Dow Jones Industrial legte 0,3 Prozent auf 52.005 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 7.473 Punkte./ck/he

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ATX höher -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegt sich nach oben. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen legen zu. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag überwiegend nach oben.
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