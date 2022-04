Aktien New York: Tech-Werte stabilisieren sich etwas - Dow sinkt weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die Technologiewerte nach ihrer jüngsten Talfahrt nur noch leicht nachgegeben. Für etwas Beruhigung sorgte am Donnerstag, dass die Rendite für zehnjährige Staatspapiere nicht mehr so stark anzog. Zuletzt war unter anderem befürchtet worden, dass deutlich steigende Zinsen die Finanzierungskosten der sehr wachstumsorientierten Tech-Werte erhöhen können. Ferner verringern anziehende Zinsen den heutigen Wert der hohen Gewinne, den die Tech-Unternehmen in der Zukunft erwirtschaften wollen.

Ein weiterer Nebeneffekt höherer Zinsen ist, dass Aktien allgemein im Vergleich zu weniger riskanten Anlagen wie Anleihen an Attraktivität einbüßen. Diese Sorge spiegelte sich am Donnerstag in dem weiteren Rückgang des Leitindexes Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) wider. Dieser stand zuletzt 0,88 Prozent tiefer bei 34 194,47 Punkten.

Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,44 Prozent auf 4461,65 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,35 Prozent auf 14 448,73 Punkte nach./la/zb