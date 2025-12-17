Dow Jones 30 Industrial

48 266,14
380,17
0,79 %
17.12.2025 16:18:38

Aktien New York: Techwerte schwächeln - Starkes Jahr 2025

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich Anleger am Mittwoch einmal mehr eher zurückgehalten. Vor allem an Techwerte gingen sie vorsichtig heran; Sorgen über zu hohe Bewertungen nach der KI-Rally hatten solche Papiere bereits zuletzt immer mal wieder belastet.

Während der Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 48.382,49 Punkte stieg, fiel der techwertelastige NASDAQ 100 um 0,2 Prozent auf 25.089,41 Punkte. Der Dow behält sein Rekordhoch vom vergangenen Freitag damit zumindest in Sichtweite, während der Nasdaq seit der Bestmarke Ende Oktober schon etwas mehr korrigiert hat. Der marktbreite S&P 500 war zur Wochenmitte mit 6.799,41 Punkten kaum verändert.

Da viele große Investoren ihre Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben oder aktuell schließen dürften, sollten Kursbewegungen so kurz vor dem Jahreswechsel indes nicht überbewertet werden. Zumal die Indizes 2025 stark gelaufen sind. Der Nasdaq 100 bringt es auf ein Plus von rund 20 Prozent, der Dow Jones Industrial auf fast 14 Prozent. Nach einem schwierigen ersten Quartal sei es sogar eines der stärksten Jahre der jüngeren Börsenhistorie, merkten die Experten der Bank HSBC mit Blick auf den Dow an./mis/men

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 48 267,40 0,80%
NASDAQ Comp. 23 103,31 1,81%

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX freundlich -- US-Börsen stark -- Asiens Börsen schließlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag seitwärts. Am deutschen Aktienmarkt werden Gewinne verzeichnet. Die Wall Street notiert teils deutlich im Plus. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

