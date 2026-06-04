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04.06.2026 16:09:39

Aktien New York: Techwerte unter Druck nach KI-Ausblick von Broadcom

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein enttäuschender Ausblick des Chipkonzerns Broadcom sorgt am Donnerstag nach der ausgedehnten KI-Rally für Moll-Stimmung an der Technologiebörse Nasdaq. Der von dieser Branche geprägte Leitindex NASDAQ 100 sank nach einer halben Handelsstunde um 1,2 Prozent auf 30.194 Punkte. Allerdings hatte das Kursbarometer seit Ende März auch um grob ein Drittel zugelegt.

Vom Gewicht der KI-Aktien wurde auch der marktbreite S&P 500 ein Stück weit beeinträchtigt, er fiel um 0,1 Prozent auf 7.544 Punkte. Ganz anders war die Lage im Dow Jones Industrial. Anleger schwenkten auf die dort stärker vertretenen Standardwerte um. Der Leitindex der Wall Street stieg um 1,5 Prozent auf 51.439 Punkte. Nach einem Tag Pause war er der einzige Index, der seine Rekordrally fortsetzte.

Der Fokus an der Nasdaq lag ganz klar auf Broadcom und der Enttäuschung, dass der Chipkonzern seinen KI-bezogenen Ausblick für dieses und das kommende Jahr nicht erhöhte. Anleger hatten sich von dem Unternehmen, das in US-Dollar gemessen zum sechstgrößten der Welt geworden ist, mehr versprochen. Broadcom riss eine ganze Reihe an zuletzt gut gelaufenen Chip-Aktien mit nach unten./tih/he

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