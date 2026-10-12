Aktien New York: Techwerte wieder unter Druck - Dow legt weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Gewinnen hat sich die Stimmung an den US-Börsen am Montag wieder etwas eingetrübt. Zu Beginn einer ereignisreichen neuen Woche litten Technologiewerte unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern.

Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,8 Prozent auf 30.634 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.803 Punkte nach. Er hatte am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte hingegen um 0,4 Prozent auf 51.873 Punkte zu.

Angesichts des Feiertages "Columbus Day" bleib der Anleihenmarkt zu Wochenbeginn geschlossen, sodass es insgesamt an Impulsen mangelte. Der Iran vermeldete, über Mediatoren weiterhin im Austausch mit den USA zu sein. Nachdem die Ölpreise im frühen Handel noch leicht gefallen waren, drehten sie im Tagesverlauf aber in die Gewinnzone. Die Ölpreise hatten zuletzt die Inflation wieder nach oben getrieben. Entsprechend richten sich die Blicke auf US-Inflationszahlen zur Wochenmitte, die auch für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig sind.

Obendrein rückt die Berichtssaison in den Fokus. Sie startet am Dienstag mit den Zahlen erster Großbanken. Marktanalyst Maximilian Wienke vom Handelshaus Etoro verwies darauf, dass die Anleger bereits vorsichtiger geworden seien. Bank-Aktien stünden seit geraumer Zeit unter Druck. "Ein Teil der Risiken dürfte damit allerdings schon in den Kursen berücksichtigt sein", schrieb Wienke. Die Quartalszahlen und Prognosen würden nun darüber entscheiden, ob die Korrektur weitergeht oder der Sektor dreht./la/nas