Aktien New York: Techwerte wieder unter Druck - Dow legt weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist die Stimmung nach den jüngst hochgekochten Ängsten über ausufernde Finanzierungskosten für KI-Konzerne am Freitag erst einmal verhalten geblieben. Die Sorgen hatten vor allem den techwertelastigen NASDAQ 100 belastet. Am Donnerstag war dem Index zwar im Verlauf eine Wende gelungen, dennoch hatte er mit einem kleinen Minus geschlossen. Zum Wochenschluss nun geriet das Börsenbarometer wieder unter Druck, blieb aber innerhalb der Handelsspanne des Vortages.

Der Nasdaq 100 fiel zuletzt um 0,7 Prozent auf 29.730 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es geringfügig auf 7.748 Punkte nach oben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine Gewinne vom Donnerstag aus und legte um 0,4 Prozent auf 52.376 Punkte zu. In dem Leitindex sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100, weshalb er sich bereits zuletzt besser gehalten hatte. Auf Wochensicht deutet sich für den Dow ein Plus von mehr als ein Prozent an./la/he