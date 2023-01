Aktien New York: Tesla und Apple verhageln US-Anlegern den Jahresstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Negative Nachrichten von Tesla und Apple haben die US-Börsen an ihrem ersten Handelstag des Jahres 2023 nach unten gezogen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank am Dienstag gut zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,59 Prozent auf 32 952,81 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,85 Prozent auf 3806,73 Punkte nach.

Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,17 Prozent auf 10 812,03 Zähler bergab. Der Auswahlindex der Nasdaq-Börse hatte auch das vergangene Jahr deutlich schwächer abgeschlossen als die Standardwerte und knapp ein Drittel verloren.

Nach zuletzt drei Erholungstagen erhielten die Aktien von Tesla zu Beginn des neuen Jahres gleich wieder einen Dämpfer. Nach enttäuschenden Auslieferungszahlen des Elektroautobauers rutschten sie um gut 14 Prozent ab und stehen damit nur wenige Dollar über der runden 100-Dollar-Marke. Bereits 2022 waren die Tesla-Aktien mit einem Abschlag von 65 Prozent im Nasdaq 100 unter den größten Verlierern gewesen, aktuell notieren sie auf dem tiefsten Stand seit August 2020. Marktteilnehmer sorgen sich, dass die Nachfrage weiter nachlassen könnte.

Ein deutlicher Kursrutsch der Apple-Aktien drückte den Börsenwert des iPhone-Konzerns unter die Marke von zwei Billionen Dollar auf den tiefsten Stand seit Juni 2021. Zuletzt verloren die Papiere 4,3 Prozent. Als Belastung erwies sich ein Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei", wonach Apple mehrere Zulieferer angewiesen habe, angesichts der nachlassenden Nachfrage weniger Komponenten für einige Produkte der Kalifornier zu produzieren.

Boeing (Boeing) erreichten den höchsten Kurs seit Ende März und waren auch mit einem zuletzt auf 1,7 Prozent zusammengeschmolzenen Kursplus noch der stärkste Wert im Dow. Analyst Scott Deuschle von Credit Suisse verwies auf jüngste Daten eines Branchendienstes, wonach der Flugzeugbauer 2022 mehr Jets ausgeliefert haben könnte als am Markt erwartet./ajx/he