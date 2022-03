Aktien New York: Überwiegend schwächer - Schwindende Ukraine-Hoffnungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Optimismus über eine mögliche Entspannung im russischen Krieg gegen die Ukraine ist geschwunden und damit auch die gute Stimmung an der US-Börsen. Nach deutlichen Vortagesgewinnen zeigte sich der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Mittwoch richtungslos und legte nach einem etwas schwächeren Handelsstart um 0,11 Prozent auf 35 333,49 Punkte zu. Der S&P 500 sank um 0,24 Prozent auf 4620,30 Zähler. Der technologiewertelastige NASDAQ 100 verlor 0,48 Prozent auf 15166,470 Zähler.

Der Kreml teilte mit, dass die Verhandlungen mit der Ukraine keinen Durchbruch gebracht hätten. Negative Impulse lieferten zudem die wieder gestiegenen Ölpreise, die neue Rezessionssorgen nährten. Die Arbeitsmarktdaten aus der Privatwirtschaft hatten kaum Einfluss auf die Stimmung./ck/he