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05.10.2026 16:15:38
Aktien New York: Uneinheitlicher Wochenauftakt
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Anhaltend hohe Ölpreise sowie politische Turbulenzen und wachsende Sorgen um die öffentlichen Finanzen einiger Länder der Eurozone dämpfen die Risikobereitschaft der Anleger und drückten den Euro auf den tiefsten Stand seit Mai 2025.
Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 50.937 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,2 Prozent auf 7.738 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,3 Prozent auf 30.904 Punkte und notiert damit nahe seines Rekordhochs vom vergangenen Freitag./edh/he
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