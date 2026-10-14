Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation lässt Techwerte absacken

NEW YORK (dpa-AFX) - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch vor allem die konjunktursensiblen Papiere der Technologiebranche deutlich belastet. Nun stehe eine Leitzinserhöhung im Oktober wieder zur Debatte, schrieb Ronald Temple, Chef-Marktstratege für die Bereiche Finanzberatung und Vermögensverwaltung beim Finanzdienstleister Lazard. Da sich nunmehr der zunehmende Inflationsdruck immer deutlicher abzeichne, wachse die Gefahr, dass die Notenbank bei der Eindämmung der Teuerung ins Hintertreffen gerät.

Damit ging es für den technologielastigen NASDAQ 100 um 2 Prozent auf 29.947 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,3 Prozent auf 7.704 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,5 Prozent auf 51.435 Punkte nach.

Grund für die negative Überraschung bei der Inflation waren die hohen Preise für Kraftstoff und Heizöl. Besorgniserregend aber sei insbesondere der im bisherigen Verlauf des Oktobers zu beobachtende erneute Anstieg der Preise an den Zapfsäulen, sagte Dirk Chlench, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. Die US-Inflation steuere daher in den nächsten Monaten auf eine Rate von mehr als vier Prozent im Vorjahresvergleich zu.

Bei den Einzelwerten dominierten nach wie vor Aktien aus der Finanzbranche das Geschehen. Papiere der Bank of America sackten um knapp sechs Prozent ab. Das US-Finanzministerium hatte gegen die Großbank Strafen von mehr als 1,21 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verhängt. Unter anderem habe das Geldhaus chinesische Geldwäsche-Netzwerke nicht gemeldet, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Zudem blieben die Erträge der Bank im Handel mit Anleihen, Devisen, Rohstoffen und Aktien im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurück.

Anteilscheine von Morgan Stanley verloren nach der Quartalsbilanz der Bank fast vier Prozent. Auch überraschend hohe Erträge des Geldhauses im Aktienhandel konnten den Kurs nicht stützen. Vielmehr habe auch dieses Finanzinstitut unter dem Strich enttäuscht und damit den Abschluss einer eher schwachen Berichtssaison für die Großbanken gebildet, hieß es am Markt.

Papiere von BlackRock hingegen legten moderat zu. Der weltweit größte Vermögensverwalter hatte im dritten Quartal netto rund 20 Prozent mehr neue Mittel akquiriert als erwartet.

Unter den Techwerten mussten die Anleger von CoreWeave einen Kurssturz um fast 16 Prozent verkraften. Die Anleihen des Anbieters von KI-Cloud-Computing-Diensten waren auf ein Niveau abgesackt, das in der Regel auf finanzielle Schwierigkeiten hindeutet. Dies warf ein Schlaglicht auf die erheblichen Finanzierungsrisiken, die mit dem schuldenfinanzierten Aufbau der Infrastruktur rund um Künstliche Intelligenz verbunden sind. Und diese Risiken steigen noch, falls die Zinsen nun tatsächlich stärker steigen sollten.

In dem wieder von erheblicher Unsicherheit geprägten Umfeld trennten sich Anleger reihenweise von Technologiewerten. So büßten die Aktien von NVIDIA, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und ARM Holdings (Arm) zwischen gut drei und mehr als sechs Prozent ein.

Speziell in der IT- und Hardware-Branche mussten die Aktien von HP Inc (HP), NetApp und Dell Technologies Einbußen von bis zu knapp zwölf Prozent hinnehmen. Die britische Investmentbank Barclays hatte alle drei Werte nach den zuletzt deutlichen Kursanstiegen abgestuft und auf das aktuell eher schwierige Investitionsklima im Unternehmenssektor verwiesen./la/he