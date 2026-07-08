Aktien New York: Ungewisse Lage im Nahen Osten belastet US-Börsen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Verschärfung der Krise im Nahen Osten hat am Mittwoch Kursverluste an den Aktienmärkten der USA nach sich gezogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor zuletzt gut ein Prozent auf 52.395 Punkte. Damit ist der jüngste Rekordlauf des Index vorerst beendet.

Nach erneuten Drohungen gegen die Führung in Teheran hat US-Präsident Donald Trump die Gefahren einer neuen Eskalation im Iran-Krieg heruntergespielt. "Ich glaube nicht, dass er wieder aufflammt", sagte er bei einer Pressekonferenz. Stattdessen rechne er damit, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde. Zuvor hatte Trump weitere Angriffe in der heutigen Nacht in Aussicht gestellt.

Der marktbreite S&P 500 gab um knapp ein halbes Prozent auf 7.477 Zähler nach. Der von Tech-Giganten wie NVIDIA, Apple, Microsoft und Amazon dominierten NASDAQ 100 trat mit 29.175 Zählern auf der Stelle.

Angesichts der stark steigenden Preise für Öl und Gas hielten sich die Verluste an den US-Aktienbörsen damit bislang in Grenzen. "Die erneute Eskalation der bewaffneten Auseinandersetzungen im Nahen Osten dürfte die Marktaussichten nicht grundlegend verändern", schrieb Elliot Hentov, Politikstratege beim Vermögensverwalter State Street. Seit April gebe es kaum neue Erkenntnisse hinsichtlich des Kriegsinteresses beider Seiten und der Wahrscheinlichkeit einer Eskalation. "Im Klartext: Keine der beiden Seiten strebt eine vollständige Wiederaufnahme des Krieges an, sodass sich die Auseinandersetzungen letztendlich wahrscheinlich beruhigen werden", argumentierte Hentov.

Aktien der Öl- und Gasproduzenten Chevron und ConocoPhillips profitierten vom Anstieg der Energiepreise, sie legten jeweils um rund ein Prozent zu. Die Kurse von Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta Air Lines und United Airlines fielen um bis zu 3,6 Prozent, hier drohen höhere Treibstoffkosten.

Papiere von Broadcom legten um 5,7 Prozent zu. Der Chip-Hersteller geht eine neue Vereinbarung mit Apple mit einem Volumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar ein. Der iPhone-Hersteller will von Broadcom mehr als 15 Milliarden Chips in den USA produzieren lassen. Apple-Aktien stiegen um gut ein Prozent.

Die Aktien von FuelCell Energy brachen um mehr als zehn Prozent ein. Das Wasserstoff-Unternehmen hatte eine Kapitalerhöhung um 200 Millionen Dollar angekündigt und diese wenig später auf 225 Millionen Dollar ausgeweitet.

Die Papiere des Halbleiter-Unternehmens Navitas (Navitas Semiconductor) sackten um 6,3 Prozent ab. Der Wettbewerber Wolfspeed hat bei einem US-Bezirksgericht im Staat Delaware Klage gegen Navitas wegen angeblicher Patentverletzungen eingereicht. Wolfspeed-Titel legten leicht zu./bek/he