29.07.2026 16:09:38

Aktien New York: US-Börsen bleiben vor Fed und Tech-Zahlen unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed nehmen die Anleger bei den zuletzt favorisierten Standardwerten erst einmal Gewinne mit. Während die Ölpreise wieder deutlich anziehen, quittierte der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial folgte auf fünf Gewinntage in Rekordnähe ein Abschlag von einem Prozent auf 52.215 Punkte.

Im Technologiebereich kommt der NASDAQ 100 nicht wieder auf die Beine. Ein anfänglicher Stabilisierungsversuch erledigte sich schon im frühen Handel. Nach fünf schwachen Handelstagen könnte ein sechster hinzukommen, denn zuletzt lag er mit 0,6 Prozent im Minus bei 27.611 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gab außerdem um 0,4 Prozent auf 7.401 Punkte nach.

Anleger bleiben vorsichtig, denn im Tagesverlauf werden wichtige Nachrichten erwartet. Am Abend entscheidet zuerst die US-Notenbank über den Leitzins und nach Börsenschluss folgen dann Quartalszahlen der Tech-Schwergewichte Microsoft und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). Die Ölpreise zogen wieder an, weil neue iranischer Attacken die jüngste Hoffnung auf eine Rückkehr an den Verhandlungstisch zunichtemachen. US-Präsident Donald Trump kündigte Vergeltung an./tih/jha/

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