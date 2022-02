Aktien New York: US-Börsen sacken ab nach Aussagen von Fed-Mitglied Bullard

NEW YORK (dpa-AFX) -Die gute Stimmung am US-Aktienmarkt ist am Donnerstag neu aufgeflammten Inflationssorgen gewichen. Der Preisauftrieb in den USA beschleunigte sich im Januar auf hohem Niveau stärker als erwartet. Druck kam jedoch vor allem auf, nachdem James Bullard, Präsident der Notenbank von St. Louis, sagte, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) büßte rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss 1,17 Prozent auf 35 350,96 Punkte ein. Tags zuvor hatte er den höchsten Stand seit Mitte Januar zurückerobert und seit seinem Tief vor rund drei Wochen knapp acht Prozent wieder gutgemacht.

Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 verlor am Donnerstag 1,34 Prozent auf 4525,57 Punkte. Der Technologie-Index NASDAQ 100 sackte um 1,76 Prozent auf 14 792,28 Punkte ab.

Die Inflationsrate war im Januar auf 7,5 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 1982. "Ein Handeln der Fed ist höchste Eisenbahn", sagte NordLB-Analyst Bernd Krampen dazu und verwies auf die Energiepreisentwicklung als wesentlichen Faktor für die Teuerung.

Die US-Notenbank habe mit dem Auslaufen der Anleihekäufe im nächsten Monat erste geldpolitische Schritte eingeleitet und werde im März erstmals seit langem die Leitzinsen wieder anheben, ergänzte Krampen. "Die Finanzmärkte preisen mittlerweile eine ganze Reihe von Zinsanhebungen ein." Auch erste Wertpapierverkäufe noch in diesem Jahr seien sehr wahrscheinlich, solange sich nicht noch gefährlichere Covid-19-Varianten ausbreiteten oder die Geopolitik dazwischenfunke. Diese Perspektive hatte vor allem der US-Technologiebranche in den vergangenen Wochen immer wieder kräftig zugesetzt.

Die vorgelegten neuen Geschäftsberichte kamen überwiegend positiv an. Nach den Aussagen Bullards setzten aber auch bei gefragten Werten wie Walt Disney Gewinnmitnahmen ein. Die Anteile legten zuletzt nur noch um 3,3 Prozent zu. Der Medienkonzern hatte "auf ganzer Linie besser als erwartete Ergebnisse geliefert", wie Barclays-Experte Kannan Venkateshwar sagte.

Coca-Cola (Coca-Cola) zählten mit inzwischen nurmehr plus 0,3 Prozent ebenfalls zu den besten Werten im Dow. Analyst Nik Modi von der kanadischen Bank RBC schrieb von einem sehr starken Quartal des Softgetränke-Herstellers. Die Anteile des Konkurrenten PepsiCo gaben dagegen im S&P 100 um 2,0 Prozent nach. Analysten lobten zwar den starken Umsatz im vierten Quartal, mit seiner Prognose für das Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr liege Pepsico aber unter dem Konsens und seiner Schätzung, schrieb etwa Goldman-Expertin Bonnie Herzog.

Die Anteile von Uber drehten nach einem starken Start ins Minus und gaben um knapp 4 Prozent nach. Der Fahrdienstleister hatte im abgelaufenen Quartal von einer wieder zunehmenden Mobilität profitiert, die unter der Corona-Pandemie gelitten hatte. Beim Kurznachrichten-Dienst Twitter zeigten sich zuletzt unverändert. Der Umsatzanstieg im vierten Quartal wurde gelobt. Dies sei ein positives Signal für die Werbeaktivität, hieß es.

Weiter stark positiv zeigten sich die Aktien von Mattel mit plus 8,2 Prozent. Der Spielwarenhersteller wuchs laut Berenberg-Analyst Alok Patel 2021 doppelt so schnell wie der allgemeine Spielzeugmarkt. Er lobte auch den Coup, dass Mattel dem Konkurrenten Hasbro jüngst die Lizenz für Puppen aus Disney-Filmen wie "Die Eiskönigin" abgeluchst hatte. Vor diesem Hintergrund sei der Umsatzausblick auf das kommende Jahr konservativ./ck/he