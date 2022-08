Aktien New York: US-Börsen vor freundlichem Wochenabschluss

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Freitag auf einen positiven Wochenausklang zu. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte in den ersten Handelsminuten um 0,51 Prozent auf 33 506,29 Punkte zu. Der technologielastige und zinssensible NASDAQ 100 stieg um 0,85 Prozent auf 13 405,04 Zähler. Der marktbreite S&P 500 zog um 0,64 Prozent auf 4234,28 Zähler an. Auch auf Wochensicht stehen damit alle drei Indizes im Plus.

Mitte der Woche hatte die nachlassende Teuerung in den USA die Hoffnung angefacht, die US-Notenbank Fed könnte die Leitzinsen demnächst womöglich nicht mehr ganz so stark erhöhen. Doch dem widersprachen am Freitag mehrere Fachleute. "Der Jubel an den weltweiten Börsen könnte ein wenig verfrüht gewesen sein", schrieb Analyst Christian Henke von IG Markets. Die Fed könne ihre straffere Geldpolitik noch eine Weile fortführen.

Darauf deuteten auch Äußerungen von Mary Daly hin, der Fed-Präsidentin in San Francisco. Die Inflation sei nach wie vor zu hoch, weshalb auch im kommendem Jahr mit einer restriktiven Geldpolitik zu rechnen sei, sagte sie. Für Daly ist ein weiterer Zinsschritt von 0,75 Prozentpunkten im September durchaus denkbar.

Immerhin: Ein Signal der Entspannung ging am Freitag von den US-Importpreisen aus. Sie sanken im Juli zum Vormonat um 1,4 Prozent und damit stärker als von Experten erwartet. Mit dem Konsumklima der Uni Michigan stehen im Verlauf weitere wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda./ajx/he