Aktien New York: US-Börsen zollen fulminanter Vortagesrally Tribut

NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend positive Quartalsberichte haben die New Yorker Wall Street am Freitag nach der beeindruckenden Vortagesrally nur kurzzeitig gestützt. Bereits in der ersten halben Handelsstunde drehten zunächst die technologielastigen Nasdaq-Börsen in die Verlustzone, dann auch der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial). Neue Konjunkturdaten lieferten zugleich kaum Impulse.

Der Dow gab zuletzt um 0,66 Prozent auf 29 840,03 Punkte nach. Am Donnerstag war der bekannteste Wall-Street-Index als Reaktion auf weiterhin hohe, aber zugleich leicht rückläufige Inflationsdaten zunächst um fast zwei Prozent abgesackt. Am Ende jedoch gewann er stolze 2,8 Prozent. Damit steuert er nun auf einen Wochengewinn von knapp zwei Prozent zu.

Der S&P 500 verlor am Freitag 1,40 Prozent auf 3618,62 Zähler. Der NASDAQ 100 sank um 1,92 Prozent auf 10 822,20 Punkte. Ob nun tatsächlich der Boden erreicht worden sei und Anleger denken, dass es von der Nachrichtenlage her nicht mehr schlimmer kommen könne, werde sich wohl in den nächsten Tagen zeigen, sagte ein Marktbeobachter./ck/nas