Aktien New York: Verhaltener Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer starken Vorwoche haben die US-Aktienmärkte am Montag etwas nachgegeben. Das Hin und Her der US-Regierung in puncto Zölle geht in eine weitere Runde und verunsichert die Anleger erneut. Die Aussicht auf Importzölle auf im Ausland produzierte Filme belastete die Kurse großer Medienkonzerne und Streaming-Anbieter.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 41.227 Punkte. In der vergangenen Woche war der US-Leitindex um drei Prozent gestiegen. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 0,5 Prozent auf 5.656 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten NASDAQ 100 ging es um 0,5 Prozent auf 20.007 Punkte abwärts./edh/he