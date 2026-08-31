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31.08.2026 16:21:39
Aktien New York: Verluste - Anleger agieren weiter vorsichtig
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Montag an seine Kursverluste vom Wochenende angeknüpft. Getrübt wird die Stimmung von einer erneuten Zuspitzung im Iran-Krieg, was den Ölpreis wieder anziehen ließ und Inflationssorgen schürte.
Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,7 Prozent auf 53.202 Punkte. Auf Monatssicht deutet sich gleichwohl einmal mehr ein Anstieg an, und zwar in Höhe von gut einem Prozent.
Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,5 Prozent auf 7.674 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 0,3 Prozent auf 29.342 Punkte.
Zudem wirken die Inflationsaussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom Freitag noch nach. Dieser hatte auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole gewarnt, dass sich die Inflation nicht ausreichend abschwäche und die Notenbanker noch "Arbeit zu erledigen" hätten. Die "falkenhafte" Botschaft von Warsh habe eine weitere Zinserhöhung der Fed wieder fest auf die Tagesordnung gesetzt, so Marktanalyst Hebe Chen von Vantage Global Prime./la/he
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