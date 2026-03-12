12.03.2026 15:25:38

Aktien New York: Verluste - Anleger scheuen wegen des Iran-Kriegs weiter Risiken

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine jüngsten Verluste ausgeweitet. Im Fokus blieb der Iran-Krieg samt der Ölpreise, die trotz der Freigabe von Reserven durch die Internationale Energieagentur weiter stiegen. Ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent hatte zeitweise wieder mehr als 100 US-Dollar gekostet.

Anleger scheuten weiter Risiken. Denn zum einen wurden in irakischem Gewässer zwei Öltanker angegriffen, und zum anderen verunsicherten Aussagen von Irans neuem Religionsführer und Staatsoberhaupt. Modschtaba Chamenei forderte Rache für die Opfer im Krieg gegen die USA und Israel. Auch müsse "weiterhin der Hebel der Blockierung der Straße von Hormus genutzt werden". Sie ist ein Nadelöhr der globalen Energieversorgung.

Der Dow fiel um ein Prozent auf 46.965 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,9 Prozent auf 6.717 Zähler. Für den technologielastigen und schwankungsanfälligen NASDAQ 100 ging es um 1,1 Prozent auf 24.703 Punkte nach unten./la/mis

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