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09.06.2026 20:33:38

Aktien New York: Verluste ausgeweitet mit Tech-Schwäche und Trumps Iran-Aussagen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Dienstag im Handelsverlauf teils heftig unter Druck geraten. Sie litten unter dem erneuten Schwächeanfall der gut gelaufenen Halbleitertitel. Dazu drückten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg auf die Stimmung. Allerdings setzten sich die Indizes von ihren Tiefständen zuletzt wieder etwas nach oben ab.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor angesichts der Halbleiterschwäche 2,15 Prozent auf 28.782 Punkte. Damit steuert er auf einen weiteren Rückschlag zu. Am Freitag war er angesichts wachsender Zinsängste nach einem soliden US-Arbeitsmarktbericht um 4,8 Prozent abgesackt, hatte sich seitdem aber wieder deutlich erholt.

Besser hielten sich am Dienstag die Standardwerte-Indizes, die schon vor dem Wochenende weniger als die Nasdaq verloren hatten. Während der marktbreite S&P 500 um 0,90 Prozent auf 7.339 Punkte sank, ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial lediglich um 0,15 Prozent auf 50.710 Punkte bergab.

Aus dem schwachen Halbleitersektor ragten die Aktien von Marvell Technology und Arm Holdings (Arm) mit Abschlägen von 10,7 und 8,9 Prozent heraus. Hier setzten sich die Gewinnmitnahmen nach Rekordständen fort. Die Branchengrößen QUALCOMM, AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Micron (Micron Technology) und Intel mussten Kursverluste von bis zu 8,2 Prozent verkraften, während NVIDIA nur 1,6 Prozent verloren.

Für die Aktien von Applied Digital ging es indes gegen den Tech-Trend um 2,5 Prozent hoch. Das Neocloud-Unternehmen vermeldete einen Mindestabnahme-Vertrag mit einem KI-Hyperscaler aus den USA.

Börsenexperten machten die anstehenden Rekord-Börsengänge als Grund für die aktuellen Kursverluste im Technologiesektor aus. Dass am Freitag die Weltraumfirma SpaceX und in absehbarer Zukunft die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI den Sprung auf das Parkett planen, entzieht den Märkten laut Chef-Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets Liquidität. Sprich: Die Anleger machen bei gut gelaufenen Titeln etwa im Halbleitersektor Kasse und planen, ihre Mittel in SpaceX & Co umzuschichten.

Aus Sicht von Consorsbank-Chefmarktanalyst Jochen Stanzl dürfte der Börsengang von SpaceX ebenso wie die Kapitalerhöhung von Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Gerüchte über eine Kapitalerhöhung bei Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) die KI-Rally auf die Probe stellen. "Es bleibt zu beobachten, ob durch das enorme zusätzliche Aktienangebot eine Sättigung der Nachfrage eintreten wird", schrieb Stanzl. Die Unsicherheit darüber sorge für eine höhere Volatilität, die wohl anhalten werde.

Gegenwind für die Börsen kam am Dienstag auch von Trump, der sagte, die USA müssten auf den iranischen Abschuss eines amerikanischen Kampfhubschraubers reagieren. Zuletzt hatte es aufgrund der prekären, aber einigermaßen stabilen Lage im Iran-Krieg zumindest keinen Dämpfer von dieser Seite gegeben. Die aktuell kräftig sinkenden Ölpreise gaben den Aktienkursen wenig Halt.

Die Aktien von Nuvalent (Nuvalent A) schnellten derweil um 39 Prozent auf rund 123 Dollar nach oben. Der britische Pharmakonzern GSK (GlaxoSmithKline) will das US-Biotech-Unternehmen für rund 10,6 Milliarden beziehungsweise 124 Dollar je Aktie übernehmen und damit sein Krebsgeschäft ausbauen./gl/men

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