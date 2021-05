Aktien New York: Verluste - Inflationssorgen setzen den Börsen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben die Anleger am Mittwoch weiter das Risiko gescheut. Die Investoren trieb auch zur Wochenmitte die Sorge um, dass die Notenbank dem steigenden Inflationsdruck eher früher als später mit höheren Zinsen begegnen könnte. Dies würde Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren in einem schlechteren Licht erscheinen lassen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) fiel um 1,24 Prozent auf 33 639,77 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büßte 1,27 Prozent auf 4075,26 Zähler ein. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,12 Prozent auf 13 069,53 Punkte nach unten./la/fba