Aktien New York: Weiter aufwärts - Konsumwerte top

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist nach der Weihnachtspause seiner positiven Grundstimmung treu geblieben. Händler verwiesen auf die freundliche Stimmung in Asien, die sich in New York fortsetze. Zudem stützten weiterhin die zuletzt positiven Signale zum chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt. Konsumwerte gehörten vor dem Hintergrund erfreulicher Berichte zum Weihnachtsgeschäft zu den größten Gewinnern.

Der Dow Jones (Dow Jones 30 Industrial) stieg am Donnerstag um 0,20 Prozent auf 28 571,10 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,30 Prozent auf 3233,21 Punkte zu. Der technologielastige Nasdaq-Auswahlindex 100 (NASDAQ 100) kletterte um 0,74 Prozent auf 8764,11 Zähler nach oben. Beide Indizes erreichten Rekordstände. Zudem kletterte der Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 9000 Punkten.

In Europa blieben die Börsen hingegen auch an diesem Donnerstag geschlossen. Auch deshalb liegt das Handelsvolumen in New York wie schon am Dienstag deutlich unter den gewohnten Werten, zumal bereits viele Händler das Jahr für sich abgeschlossen haben.

Nachrichten aus der Konjunktur waren rar gesät. In der abgelaufenen Woche waren die Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe weniger gefallen als von Experten erwartet worden war. Zudem wurde der Vorperiodenwert nach oben revidiert.

An der Spitze des Dow legten Apple um 1,46 Prozent zu. Im Nasdaq 100 belegte Amazon mit plus 4,10 Prozent den ersten Platz. Der Internet-Händler hatte das diesjährige Weihnachtsgeschäft als rekordbrechend bezeichnet.

Boeing (Boeing) sackten hingegen als schwächster Dow-Wert um 0,86 Prozent ab. Neue brisante E-Mails könnten dem kriselnden US-Flugzeugbauer mit seinem Unglücksflieger 737 Max weiteren Ärger einbringen. Der Konzern hat gegenüber der Luftfahrtaufsicht FAA und dem US-Kongress eine Reihe weiterer beunruhigender Nachrichten zu dem Modell offengelegt, wie der Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses am Donnerstag bestätigte.

Qiagen (QIAGEN) brachen um fast ein Fünftel ein. Am Mittwoch hatte der im MDAX notierte und in den Niederlanden beheimatete Biotechnologie-Konzern den eigenen Verkauf abgeblasen. Die Vorstöße der Kaufinteressenten seien nicht überzeugend gewesen, hieß es zur Begründung./he