Aktien New York: Weitere Erholung vor Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch weiter erholt. Als Kursstütze sahen Marktbeobachter zudem vage Hoffnungen auf eine Feuerpause in der Ukraine und eine damit verbundene Entspannung bei den Energiepreisen.

Knapp eine Stunde nach dem Börsenstart legte der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 1,44 Prozent auf 34 025,71 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,89 Prozent auf 4343,18 Punkte, und für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es sogar um 2,74 Prozent auf 13 827,71 Zähler hoch.

Trotz des Ukraine-Kriegs wird die Fed am Abend wohl erstmals seit dem Jahr 2018 wieder den Leitzins erhöhen. Fed-Chef Jerome Powell hatte bereits Anfang März vor dem US-Kongress deutlich gemacht, dass der Krieg keine wesentliche Änderung im geldpolitischen Kurs nach sich ziehen werde.

Auch die jüngsten Daten zum US-Einzelhandelsumsatz stünden dem Beginn einer geldpolitischen Straffung nicht im Wege, schrieb Ökonom Andrew Hunter von Capital Economics. "Allerdings sorgte der Krieg in der Ukraine dafür, dass Spekulationen über einen großen Zinsschritt mit 0,50 Prozentpunkten vom Tisch sind", schreiben die Experten der Dekabank. Allgemein erwartet wird aktuell eine Anhebung um 0,25 Punkte. An den Finanzmärkten werden im Jahresverlauf eine Reihe weiterer Zinserhöhungen erwartet./gl/jha/