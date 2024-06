Aktien New York: Weitere Gewinne zum Wochenschluss

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag etwas weiter zugelegt. Der Ausgang des ersten Fernsehduells zwischen Präsident Joe Biden und seinem Herausforderer und Vorgänger Donald Trump wurde am Markt unter dem Strich leicht positiv gewertet. Nach Bidens schwachem Auftritt werden Rufe nach einem kurzfristigen Kandidatenwechsel laut - den Transatlantik-Experten durchaus für möglich halten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,30 Prozent auf 39 280,99 Punkte. Auch auf Wochensicht deutet sich ein moderates Plus an. Die Monatsbilanz weist aktuell einen Gewinn von gut einem Prozent aus, seit Jahresanfang gerechnet hat das Börsenbarometer um mehr als vier Prozent angezogen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,36 Prozent auf 5502,84 Punkte nach oben. Der von Tech-Aktien dominierte NASDAQ 100 stand 0,50 Prozent im Plus bei 19 888,21 Punkten./la/he