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19.03.2026 15:02:38

Aktien New York: Weitere Verluste aus Angst vor Energiekrieg

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Aktienmärkten gibt es am Donnerstag aus Angst vor einer weiteren Eskalation an den Energiemärkten erneut Verluste. Deutlich steigende Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Kriegs verstärkten die Ängste der Anleger vor einer steigenden Inflation und einer Beeinträchtigung der Wirtschaft.

Die Verluste in New York waren jedoch geringer als in Europa und Asien, wo die Wirtschaft stärker von Öl- und Gasimporten abhängig ist. Während der europäische EuroStoxx mehr als zwei Prozent verlor, büßte der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel ein halbes Prozent ein auf 46.006 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel in ähnlichem Maße auf 6.590 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 24.265 Zähler bergab.

Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff nach Angaben aus dem Golfstaat schwer beschädigt worden. Deshalb und wegen der Androhung von Vergeltung durch US-Präsident Donald Trump wächst die Sorge vor einem folgenreichen Energiekrieg. Der Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent näherte sich am Donnerstag zeitweise wieder der 120-Dollar-Marke. Er entwickelt sich damit bedenklicher als der Preis der US-Sorte WTI./tih/nas

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