Aktien New York: Weitere Verluste in einer sehr schwachen Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen knüpfen am Freitag an ihre Verluste der vergangenen Tage an. Die Anleger befürchten weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed und schauen mit wachsender Sorge auf die Wirtschaft in China und die sich dort zuspitzende Immobilienkrise.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand im frühen Handel 0,25 Prozent tiefer bei 34 388,71 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,43 Prozent auf 4351,49 Zähler bergab. Der von Technologiewerten geprägte NASDAQ 100 büßte 0,73 Prozent auf 14 608,39 Punkte ein. Für die drei bedeutenden Kursbarometer zeichnen sich damit Wochenverluste zwischen 2,6 und 2,9 Prozent ab.

Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners bietet vor allem China Grund zur Sorge. "Die schwache chinesische Wirtschaft und die Immobilienkrise werden immer mehr zur Belastung für die Börsen weltweit", sagte er. Der große neue Sorgenpunkt ist, dass der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande (China Evergrande Group) in den USA Gläubigerschutz beantragt hat./tih/he