NASDAQ Composite Index

26 253,34
-168,07
-0,64 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
09.09.2026 16:08:38

Aktien New York: Weitere Verluste wegen Ölpreisanstieg - Meta-Rally an Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursverlusten am Dienstag zeichnen sich an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte erneute Kursrückgänge ab. Gedrückt wird die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinssorgen hochhalten. Im frühen Handel gab der Dow Jones Industrial um 0,7 Prozent auf 52.413 Punkte nach. Der Leitindex der Wall Street erreichte sein niedrigstes Niveau seit Ende Juli.

Für den breiter aufgestellten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 7.652 Punkte bergab. Wie schon am Vortag zeigte sich der technologielastige NASDAQ 100 mit einem nur hauchdünnen Abschlag auf 29.492 Punkte robuster. Gute Nachrichten im Tech-Sektor gab es von Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) mit der Einführung des KI-Agenten "Muse". Dies trieb nicht nur die Meta-Aktie an, sondern auch andere KI-Profiteure, die zum Beispiel aus den Chip- und Speicherbereichen kommen.

Die Ölpreise haben am Mittwoch angesichts neuer gegenseitiger Angriffe am persischen Golf weiter zugelegt. Ein Fass Rohöl der Nordsee-Referenzsorte Brent zur Auslieferung im November kostete erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar. Experten glauben, dass vor diesem Hintergrund der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag und US-Inflationsdaten am Freitag nochmals brisanter werden./tih/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 253,34 -0,64%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab -- Wall Street schliesst leichter -- Schlussendlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste. Die Wall Street notierte in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen