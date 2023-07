Aktien New York: Wenig Bewegung bei Standardwerten - Techtitel besser

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit der nahenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheuen die Anleger an den New Yorker Börsen zunehmend eine klare Positionierung. Außerdem legten am Dienstag etliche Unternehmen Quartalszahlen vor, die wichtigsten aus dem Technologiesektor werden allerdings erst nach Börsenschluss erwartet.

Im frühen Handel notierte der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) prozentual unverändert bei 35 410,49 Punkten. Der marktbreite und aussagekräftigere S&P 500 trat mit plus 0,06 Prozent auf 4557,32 Zählern ebenfalls quasi auf der Stelle. Der technologielastige NASDAQ 100, der am Vortag den Standardwerten etwas hinterhergelaufen war, legte um 0,35 Prozent auf 15 502,25 Punkte zu.

Die Fed wird am Mittwoch ihren Leitzins mit großer Wahrscheinlichkeit erneut anheben. Nach der Zinspause im Juni erwarten Ökonomen ganz überwiegend eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Mit großer Spannung werden Signale für das weitere Vorgehen erwartet. Derzeit liegt das Zinsniveau in einer Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent./ajx/he