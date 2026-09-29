29.09.2026 16:16:38

Aktien New York: Wenig Bewegung - Kaum Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem trüben Wochenauftakt haben die Anleger an den US-Börsen am Dienstag vorsichtig agiert. Vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag und mangels konkreter Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg bewegten sich die wichtigsten Indizes kaum.

Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 51.422 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab geringfügig auf 7.681 Zähler nach. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,2 Prozent auf 30.336 Punkte aufwärts./la/he

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ATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.
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