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29.09.2026 16:16:38
Aktien New York: Wenig Bewegung - Kaum Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem trüben Wochenauftakt haben die Anleger an den US-Börsen am Dienstag vorsichtig agiert. Vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag und mangels konkreter Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg bewegten sich die wichtigsten Indizes kaum.
Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 51.422 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab geringfügig auf 7.681 Zähler nach. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,2 Prozent auf 30.336 Punkte aufwärts./la/he
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