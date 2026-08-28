28.08.2026 15:51:38

Aktien New York: Wenig Bewegung kurz vor Rede von Fed-Chef Warsh

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben sich am Freitag zunächst richtungslos gezeigt. Kurz vor Beginn einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh scheuten die Anleger eine klare Positionierung.

In den ersten Handelsminuten stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,14 Prozent auf 53.642 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 7.745 Punkte hoch.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 trat indes mit 29.637 Punkten fast auf der Stelle. Am Vortag hatte ihn der starke Ausblick des Chipriesen NVIDIA noch deutlich nach oben gezogen, während die anderen Indizes bescheidenere Gewinne verzeichnet hatten./gl/mis

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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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