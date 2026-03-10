Aktien New York: Wenig Bewegung nach Erholung - Iran-Vorsicht bleibt

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen habe sich die Anleger nach der Vortageserholung wieder zurückgehalten. Die wichtigsten Indizes waren Dienstag kurz nach dem Handelsstart wenig verändert. Die Aussage von US-Präsident Donald Trump , wonach der Krieg im Nahen Osten "so gut wie beendet" sei, hatte am Montag noch für Kursgewinne gesorgt. Doch nun überwog am Markt wieder die Skepsis.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,1 Prozent auf 47.711,86 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,1 Prozent auf 6,790,34 Punkte. Für den NASDAQ 100 ging es hingegen um 0,1 Prozent auf 24.992,14 Punkte nach oben./la/mis