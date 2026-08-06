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06.08.2026 16:35:39
Aktien New York: Wenig Bewegung nach jüngster Rekordjagd
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag einen Gang zurückgeschaltet. Die Börsen seien zuletzt "heiß gelaufen", sagte ein Händler. Nun nehme die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen zu, auch größere Rücksetzer wären dem Beobachter zufolge keine Überraschung.
Der Leitindex Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 54.249 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 7.732 Zähler zu. Beide Börsenbarometer hatten zur Wochenmitte einmal mehr Höchststände erreicht. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es geringfügig auf 29.493 Punkte nach oben./la/he
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