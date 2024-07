Aktien New York: Wenig Bewegung vor Geschäftszahlen von Tech-Konzernen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Wochenstart haben es die Anleger an den US-Börsen am Dienstag deutlich ruhiger angehen lassen. Die wichtigsten Indizes bewegen sich kaum. Die Aufmerksamkeit der Anleger verlagerte sich von der Politik auf die bald Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Technologiekonzerne. Bereits nach Börsenschluss werden die Tech-Schwergewichte Tesla und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte 0,03 Prozent im Plus bei 40.427,88 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,06 Prozent auf 5.567,93 Punkte nach oben. Der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 gab um 0,14 auf 19.795,14 Punkte nach.

Zum Wochenstart hatte der Rückzug von Präsident Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 noch für Erleichterung an den Börsen gesorgt. Dieser war nach einem desaströsen Auftritt bei einem Fernsehduell gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump Ende Juni extrem in die Kritik geraten.

Unter den Einzelwerten sackten die Aktien von UPS (United Parcel Service) als Schusslicht im S&P 500 um 13,5 Prozent ab. Der Paketdienst verzeichnete im zweiten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang. Höhere Lohnkosten sowie ein anhaltend zurückhaltender Konsum belasteten.

Unter den besten Werten im Index schnellten die Papiere von MSCI um 7,4 Prozent in die Höhe. Der Indexanbieter übertraf mit seinem bereinigten Gewinn je Aktie die Markterwartung.

Fast sieben Prozent gewannen die Aktien von GE Aerospace (GE Aerospace (ex General Electric)). Der Triebwerksbauer hob die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, nachdem der Ertrag im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen hatte.

Für die Anteilscheine von Danaher ging es um knapp sechs Prozent nach oben. Der Life-Sciences-Konzern überraschte mit seinem Zahlenwerk insgesamt positiv.

Im Nasdaq 100 büßten die Aktien von NXP (NXP Semiconductors) gut neun Prozent ein. Das Halbleiterunternehmen vermieste den Anlegern mit einem schwachen Ausblick auf das laufende Quartal die Stimmung.

Am Index-Ende mussten die Anteilseigner von Paccar ein Minus von mehr als elf Prozent hinnehmen. Der Nutzfahrzeughersteller senkte die Absatzprognose für Schwerlast-Lkw in den USA und Kanada in diesem Jahr. Das wertete Analyst Nick Housden von der kanadischen Bank RBC negativ, denn gerade der nordamerikanische Markt habe sich in diesem Jahr bislang stark präsentiert.

Abseits der großen Indizes schnellten die Papiere von Spotify um knapp elf Prozent in die Höhe. Der Musikstreaming-Konzern fuhr im zweiten Quartal erneut einen Gewinn ein. Zudem abonnierten trotz der jüngsten Preiserhöhungen erneut mehr Menschen das kostenpflichtige Angebot des Streaming-Dienstes./la/he