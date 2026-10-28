NASDAQ Composite Index

26 189,66
-360,20
-1,36 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
28.10.2026 15:01:38

Aktien New York: Wenig Bewegung vor US-Zinsentscheid und Tech-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Geschäftszahlen mehrerer Tech-Riesen gehen die Anleger vorsichtig in den Mittwoch. Der NASDAQ 100 fiel zwar in den Anfangsminuten leicht positiv auf, dies erübrigte sich aber schon früh. Zuletzt stand der technologielastige Leitindex mit 29.652 Punkten quasi auf seinem Vortagsniveau, ähnlich wie der marktbreite S&P 500 mit 7.724 Zählern. Der Dow Jones Industrial kam noch auf einen Anstieg um 0,1 Prozent auf 52.439 Punkte.

Nach US-Börsenschluss steht der Mittwoch im Zeichen der Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet (Alphabet A (ex Google)), die zu einer neuen Belastungsprobe werden dürften - vor allem für den zuletzt erholten Nasdaq 100. Starke Zahlen der südkoreanischen Chipkonzerns SK hynix konnten die New Yorker Tech-Werte deshalb nicht nochmals eindeutig bewegen.

Gespannt blicken die Anleger davor aber noch auf die Fed, von der sie sich trotz der zuletzt hohen Inflation überwiegend keine Zinsänderung versprechen. "Die heutige Entscheidung wird mit Spannung erwartet, denn die fundamentalen Rahmenbedingungen liefern Argumente sowohl für eine Straffung der Zinszügel als auch für ein Stillhalten und Abwarten", schrieben Experten der Landesbank Helaba in ihrem Marktkommentar./tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 26 199,61 -1,32%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen