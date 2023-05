Aktien New York: Wenig verändert - Schuldenstreit bleibt im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich die Bewegungen nach den deutlichen Vortagesgewinnen in Grenzen gehalten. Am Donnerstag hatte die Zuversicht über eine zeitnahe Lösung des Schuldenstreits die Indizes teils deutlich angetrieben. Am Freitag nun warteten die Anleger erst einmal ab.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,20 Prozent auf 33 601,77 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,18 Prozent auf 4205,60 Zähler. Für den NASDAQ 100 als Auswahlindex der Technologiewerte ging es um 0,11 Prozent auf 13 819,15 Punkte nach unten./la/ngu