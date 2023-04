Aktien New York: Zaghafte Gewinne zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben sich zum Auftakt der neuen Börsenwoche gut behauptet. Frische US-Konjunkturdaten zeigten nur wenig Einfluss auf die Kurse. So hellte sich die Industriestimmung im Bundesstaat New York - gemessen am Empire-State-Index - im April unerwartet deutlich auf. Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt - gemessen am Hausmarktindex NAHB-Index - verbesserte sich im April erwartungsgemäß.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand zuletzt 0,13 Prozent höher bei 33 929,07 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,12 Prozent auf 4142,55 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,08 Prozent auf 13 089,46 Zähler zu./edh/jha/