Aktien Osteuropa Schluss: Börsen in Prag und Budapest schwächeln

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben auch zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung gefunden. Im Fokus steht an diesem Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

In Prag sank der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,58 Prozent auf 1397,88 Punkte, wobei die Aktien des Versorgers CEZ (CEZ AS) Abgaben von kanpp drei Prozent verzeichneten. Für die Titel der Komercni Banka (Komercni Banka AS) ging es indes um 0,4 Prozent hinauf, bei der Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) belief sich das Plus auf 0,1 Prozent.

Der BUX in Budapest verlor 0,21 Prozent auf 58 883,03 Zähler. Unter den schwer gewichteten Werten verloren die Aktien des Pharmakonzerns Richter Gedeon 0,6 Prozent. MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications) sanken um 0,5 Prozent und die Ölaktien von MOL gaben um 0,3 Prozent nach. OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank büßten 0,1 Prozent ein.

Die Börse in Warschau verzeichnete Gewinne. Der Wig-20 (WIG 20) kletterte um 0,20 Prozent hinauf auf 2298,31 Punkte. Sein marktbreites Pendant, der WIG, stieg um 0,14 Prozent auf 76 948,60 Einheiten.

Überwiegend höher zeigten sich die Anteilsscheine von Einzelhändlern: Allegro (Allegroeu Registered) stiegen um 3,4 Prozent. Um 1,7 Prozent hinauf ging es für CCC und LPP gewannen 2,1 Prozent. JSW (Jastrzebska Spolka Weglowa) sackten im Bergbausektor um 2,2 Prozent ab.

Die Moskauer Börse schloss höher. Der RTS-Index (RTS) legte um 0,63 Prozent auf 1062,67 Zähler zu./APA/ck/ngu