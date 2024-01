Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen erneut mehrheitlich höher

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag erneut überwiegend höher geschlossen. Wie bereits am Vortag ging es nur in Warschau nach unten. Etwas gebremst wurden die Kurse am Nachmittag durch Inflationsdaten aus den USA. Der Preisauftrieb hat sich dort im Dezember deutlicher als von Experten erwartet verstärkt.

Am Warschauer Handelsplatz gab der Wig-20 (WIG 20) um 1,08 Prozent auf 2246,21 Punkte nach. Der breit gefasste WIG verlor 1,04 Prozent auf 76 042,95 Zähler. Besonders schwach zeigten sich polnische Finanzaktien, wie die Aktien der PKO (PKO Bank Polski) Bank, der Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) und Santander mit Einbußen zwischen 1,8 und 2,2 Prozent zeigten. Die mBank- und Alior (Alior Bank)-Titel sackten sogar um 3,2 respektive vier Prozent ab.

In Prag stieg der PX (PX Prague Stock Exchange Index) an seinem sechsten Gewinntag in Folge um 0,34 Prozent auf 1456,26 Punkte. Wie bereits zur Wochenmitte verzeichneten Finanzaktien Zuwächse. Komercni Banka (Komercni Banka AS) und Erste Group (Erste Group Bank) schlossen mit Gewinnen von bis zu einem Prozent.

An der Budapester Börse ging der BUX 0,42 Prozent höher bei 63 066,57 Einheiten aus dem Handel. Erneut im Plus zeigten sich die großen Vortagesgewinner OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) und MTelekom (Magyar Telekom Telecommunications). Erstere stiegen um weitere 0,7 Prozent, letztere gewannen 0,3 Prozent.

Auch der russische RTS-Index (RTS) schloss fester. Am Donnerstag gewann er 1,47 Prozent auf 1131,92 Punkte./spa/mik/APA/tih/jha/