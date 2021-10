Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen mehrheitlich fester

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Freitag überwiegend mit positiven Vorzeichen geschlossen. Mit Ausnahme der Moskauer Börse konnten sich die Indizes dem negativen Trend in Westeuropa entziehen, wo es zu Wochenschluss meist klaren Kursverluste gab.

In Budapest stieg der ungarische Leitindex Bux um deutliche 1,39 Prozent auf 53 589,80 Einheiten. Als umsatzstärkste Papiere verbuchten die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) ein deutliches Plus von 2,6 Prozent. Auch die Titel des schwer gewichteten Ölkonzerns Mol legten um 0,4 Prozent zu.

An der polnischen Börse ging es ebenfalls aufwärts. Der Wig-20 gewann 0,76 Prozent auf 2327,88 Einheiten, während der Wig um 0,67 Prozent auf 70 811,97 Punkte stieg. Bei hohen Umsätzen ging es für die Papiere der Bank Pekao zu Wochenschluss um 5,3 Prozent nach oben. Auch die Aktien des Konkurrenten PKO Bank Polski stiegen um 3,9 Prozent. Um 3,4 Prozent abwärts ging es dagegen für die Aktien des Einzelhändlers LPP.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) stieg um 0,38 Prozent auf 1329,91 Zähler. Sehr fest verabschiedeten sich die Papiere von CEZ (CEZ AS) ins Wochenende, indem sie 2,3 Prozent zulegten. Im Bankensektor stand bei der Moneta Money Bank ein Plus von 0,6 Prozent zu Buche, während es für die Titel der Erste Group (Erste Group Bank) um 0,3 Prozent bergab ging. Die Papiere des Branchenkollegen Komercni Banka (Komercni Banka AS) büßten 0,6 Prozent ein.

Lediglich an der Moskauer Börse ging es nach unten. Der russische RTS-Index (RTS) büßte vor dem Wochenende 0,35 Prozent auf 1771,50 Punkte ein./kat/mik/APA/tih/zb