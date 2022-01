Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen mehrheitlich höher

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend höher geschlossen. In einem Umfeld erholter Börsen auch in Westeuropa sowie den USA war der tschechische PX mit knappen Verlusten die einzige negative Ausnahme.

Vor allem in Russland nahm die Erholung nach einem Kurseinbruch zu Wochenbeginn, der im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt gesehen wurde, mit satten Gewinnen ihren Lauf. Der Moskauer RTS-Index (RTS) stieg um 5,68 Prozent auf 1399,64 Punkte.

Auch in Budapest gab es deutliche Gewinne, hier getrieben von der ungarischen Notenbank. Der BUX zog um 1,75 Prozent auf 52 866,56 Zähler an. Die Zentralbank hatte den wöchentlichen Einlagezinssatz auf 4,3 Prozent angehoben. Unter den Schwergewichten gewannen die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) im europaweit starken Umfeld für Banken satte 2,3 Prozent. Ein Plus von drei Prozent verbuchten die Titel des Ölkonzerns Mol im Schlepptau steigender Ölpreise.

In Warschau legte der Auswahlindex Wig-20 nach seinen satten Vortagsgewinnen um knappe 0,05 Prozent auf 2234,33 Punkte zu, während der breiter gefasste Wig 0,14 Prozent höher bei 68 131,21 Zählern aus dem Handel ging. Kursgewinne von 2,8 Prozent gab es für die Aktien des Bergbaukonzerns KGHM. Im Bankensektor zogen PKO und Pekao um bis zu 1,7 Prozent an.

Der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) ging allerdings mit einem hauchdünnen Abschlag bei 1420,56 Zählern aus dem Handel. Unter den vier besonders schwer gewichteten Titeln des Kursbarometers gaben die Papiere des Energiekonzerns CEZ (CEZ AS) um 0,1 Prozent nach. Auf der Gewinnerseite tauchten die Papiere des Sicherheitssoftware-Spezialisten Avast mit einem Anstieg um 1,2 Prozent auf./APA/tih/ngu