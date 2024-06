Aktien Osteuropa Schluss: Börsen schließen überwiegend im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben den Handel am Donnerstag überwiegend mit deutlichen Zuwächsen beendet. Einzig in Moskau wurden Abgaben registriert. Dort verlor der RTS-Index (RTS) 0,74 Prozent auf 1131,97 Punkte.

Für den PX in Prag ging es um 1,17 Prozent auf 1551,85 Punkte nach oben. Vor allem starke Zuwächse bei Bankaktien stützten den tschechischen Leitindex. Geprägt war dies von den Titeln der Komercni Banka (Komercni Banka AS), der Erste Group (Erste Group Bank) und der Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as), die zwischen 1,0 und 2,4 Prozent zulegten.

Der BUX in Ungarn gewann 1,07 Prozent auf 69 669,74 Zähler. Neben den Aktien der OTP (Orságos Takar És Ker BK ON) Bank, die 1,6 Prozent gewannen, konnten auch jene des Ölkonzerns MOL ein Plus von 1,3 Prozent verbuchen. Besonders deutlich war der Anstieg von Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) mit plus 2,4 Prozent. Die gewichtigen Aktien des Pharmakonzerns Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) schlossen allerdings ganz knapp im Minus.

Der Wig-20 in Warschau legte 0,70 Prozent auf 2462,49 Punkte zu und der marktbreite WIG stieg um 0,52 Prozent auf 85 782,83 Einheiten. Auch hier wurde mit Pekao (Bank Polska Kasa Opieki) und PKO (PKO Bank Polski) bei Finanztiteln ein positiver Trend ausgemacht. Im Ölsektor verbuchte PKN ORLEN ein Plus von 1,7 Prozent. Die Titel von JSW (Jastrzebska Spolka Weglowa) dagegen sackten um 5,5 Prozent ab. Die Experten von Erste Research hatten dem Kohleproduzenten eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen./sto/ste/APA/tih/stw