Aktien Osteuropa Schluss: Deutliche Verluste in Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Montag mehrheitlich mit Kursverlusten geschlossen. Lediglich der Moskauer Aktienmarkt verbuchte zum Wochenauftakt Aufschläge.

Deutliche Abschläge wurden in Warschau verbucht. Der Wig-20 (WIG 20) schloss 1,45 Prozent tiefer bei 2343,24 Punkten. Für den marktbreiten WIG ging es um 1,13 Prozent auf 80 081,15 Zähler nach unten. Unter den wenigen Tagesgewinnern im Wig-20 fanden sich Grupa Kety und CD Projekt (CD Projekt RED). Pepco waren mit einem Minus von beinahe 7 Prozent größter Verlierer. Budimex büßten 6,7 Prozent ein. KGHM (KGHM Polska Miedz) fielen um,3 Prozent.

Der tschechische PX (PX Prague Stock Exchange Index) gab um 0,12 Prozent auf 1488,83 Punkte nach. Unter den Schwergewichten lagen nur Erste Group (Erste Group Bank), Moneta Money Bank (MONETA Money Bank, as) und Philip Morris im Plus. Aktien des Versorgers CEZ (CEZ AS) büßten 0,8 Prozent ein, Komercni Banka (Komercni Banka AS) schlossen moderat im Minus.

In Budapest verlor der BUX 0,22 Prozent auf 65 095,72 Zähler. Umsatzstärkste Titel waren OTP (Orságos Takar És Ker BK ON), die um 0,9 Prozent nachgaben. MOL büßten 0,5 Prozent ein, während es für den Pharmawert Gedeon Richter (Chemical Works of Richter Gedeon) zum Wochenstart um 0,7 Prozent nach oben ging. Opus gewannen 1 Prozent.

An der Moskauer Börse wurden am Montag gegen den osteuropäischen Trend Gewinne verzeichnet. Der RTS-Index (RTS) legte um 0,23 Prozent auf 1115,63 Punkte zu./kat/mha/APA/bek/he