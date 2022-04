Aktien Osteuropa Schluss: Einheitlich tiefer ins Wochenende

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Durchweg tiefer haben sich am Freitag die osteuropäischen Börsenplätze ins Wochenende verabschiedet. Belastend wirkte eine negative Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street mit der Aussicht auf eine deutliche US-Leitzinserhöhung im Mai. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Vortag gesagt, dass eine Anhebung des Leitzinses um 0,50 Prozentpunkte auf dem Tisch liege.

Der PX (PX Prague Stock Exchange Index) in Prag sank um 0,51 Prozent auf 1379,51 Zähler. Auf den tschechischen Leitindex drückten vor allem die Abschläge der schwergewichteten Erste Group (Erste Group Bank). Die Titel der auch in Prag notierten österreichischen Bank verloren 2,6 Prozent.

In Ungarn gab der Leitindex BUX um 0,21 Prozent auf 43 176,64 Zähler nach. Hier rutschten die Papiere des Ölkonzerns MOL um 1,4 Prozent ab. Im Finanzbereich legten hingegen die Anteile der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON) bei hohen Handelsumsätzen um 1,9 Prozent zu.

In Warschau ging es mit den Kursen erheblich abwärts. Der Wig-20 sackte um 2,73 Prozent auf 1973,31 Punkte ab. Der breiter gefasste Wig fiel um 2,29 Prozent auf 60 903,71 Zähler. Die Abschläge gingen quer durch die Branchen. Die vier umsatzstärksten Aktien waren am polnischen Aktienmarkt zum Wochenausklang CD Projekt mit minus 0,8 Prozent, KGHM mit minus 6,8 Prozent, PKO Bank mit minus 3,3 Prozent und JSW mit minus 6,8 Prozent.

An der Börse in Moskau gab es ebenfalls klare Rückgänge. Der RTS-Index (RTS) sackte um 3,45 Prozent auf 928,30 Punkte ab./ste/kat/APA/ajx/he