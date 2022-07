Aktien Osteuropa Schluss: Freundlich ins Wochenende

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag weiter zugelegt. Die deutlichsten Aufschläge verbuchte erneut die Warschauer Börse. Auch das internationale Börsenumfeld zeigte sich freundlich. Positiv aufgenommene US-Arbeitsmarktdaten sorgten für Aufwärtsimpulse. Die US-Wirtschaft hat im Juni mehr Arbeitsplätze als erwartet geschaffen, gleichzeitig stagnierte die Arbeitslosenquote auf tiefem Niveau.

Am polnischen Aktienmarkt rückte der Wig-20 um 1,85 Prozent auf 1740,46 Punkte vor. Der breiter gefasste WIG stieg um 1,41 Prozent auf 54 611,02 Zähler. PKO Bank Polska gingen als größter Kursgewinner im Wig-20 mit plus 4,9 Prozent ins Wochenende. Die Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen kletterten ebenfalls um mehr als vier Prozent hoch.

In Budapest beendete der BUX den Handel mit plus 0,40 Prozent auf 39 846,64 Punkte. Die stärksten Umsätze verbuchten die Papiere der OTP Bank (Orságos Takar És Ker BK ON), die 1,1 Prozent gewannen. Bei starken Umsätzen legten zudem die Aktien des Ölunternehmens MOL um 0,9 Prozent zu. Magyar Telekom (Magyar Telekom Telecommunications) dagegen verloren 0,8 Prozent und die Pharmaaktie Richter Gedeon (Chemical Works of Richter Gedeon) gab um 0,5 Prozent nach.

In Prag stieg der Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 0,87 Prozent auf 1230,72 Zähler. Banken zeigten sich mehrheitlich im Plus. Erste Group (Erste Group Bank) verbuchten einen Kursgewinn von 3,6 Prozent, Moneta Money Bank legten um 0,9 Prozent zu. Abschläge von 0,3 Prozent gab es hingegen bei der Komercni Banka (Komercni Banka AS). Die Aktien des Waffenherstellers Colt stiegen weiter kräftig - dieses Mal um 2,6 Prozent.

In Moskau, wo der RTS-Index (RTS) tags zuvor seine sechstägige steile Talfahrt mit Erholungsgewinnen gestoppt hatte, ging es nun um weitere 1,09 Prozent auf 1144,79 Zähler nach oben./kat/APA/ck