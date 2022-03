Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne im sehr positiven Umfeld

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Dienstag teils klare Zugewinne verbucht. Die Märkte schlossen sich damit dem allgemein sehr positiven europäischen Börsenumfeld an. Dabei überraschte die Stärke der Börsen teilweise. So hatte der US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt einen möglicherweise strikteren Kurs bei den geplanten Zinserhöhungen als bisher gedacht angekündigt.

Das deutlichste Plus konnten die Anleger am Warschauer Markt verbuchen. Dort ging es für den polnischen Leitindex Wig-20 um 1,36 Prozent auf 2121,52 Punkte nach oben und der breiter gefasste Wig gewann 1,15 Prozent auf 64 318,55 Punkte. Unter den Favoriten fanden sich die Bankenwerte. So legten die Aktien der PKO Bank um 2,2 Prozent zu und die der Alior Bank um 2,8 Prozent.

Für die Anteile des Videospielkonzerns CD Projekt ging es um 1,7 Prozent nach oben. Im Fokus stand dabei die Ankündigung eines neuen Titels aus der Reihe "The Witcher". Diese wurde laut den Wertpapierexperten der Erste Group (Erste Group Bank) zwar erwartet, allerdings wurde das Spiel ihnen zufolge schneller angekündigt als gedacht. CD Projekt gab zudem bekannt, eine Partnerschaft mit dem US-Softwareunternehmen Epic Games einzugehen, um deren "Unreal Engine" für künftige Produktionen zu nutzen.

In Prag zog der tschechische Leitindex PX (PX Prague Stock Exchange Index) um 1,27 Prozent auf 1355,22 Zähler an. Die Finanzwerte fanden dabei keine eindeutige Richtung. Während die Papiere der Erste Group um mehr als 3 Prozent stiegen, verloren die Aktien der Komercni Banka (Komercni Banka AS) 0,9 Prozent.

Der Budapester Aktienmarkt blieb am Dienstag etwas hinter seinen Pendants zurück. Der ungarische Leitindex BUX legte nur um 0,18 Prozent auf 44 338,45 Punkte zu. Im Blick stand dabei eine weitere Leitzinserhöhung der ungarischen Notenbank. Der Schritt wurde mit erhöhten Risiko für den Waren- und Finanzmarkt durch den Ukraine-Krieg begründet./pma/spo/APA/la/ngu